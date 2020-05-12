РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 82 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в 1120 случаях, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировано 1063 новых случая заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 22,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 219 заболевших. Выздоровели и выписались 1582 человека. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1120», - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 мая в горокруге насчитывалось 1038 случаев заражения коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия: 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.