РИАМО - 12 мая. Мужчина, совершивший разбойное нападение на Бауманской улице, наехал на капитана полиции, его коллега применил табельное оружие для задержания злоумышленника, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен неизвестный, который при попытке скрыться с места происшествия на автомобиле Ford Tranzit, совершил наезд на находившегося на службе полицейского ОР ППСП ОМВД по Басманному району Москвы», — говорится в сообщении.

Чтобы остановить машину и задержать злоумышленника, сотрудник полиции выстрелил из табельного пистолета вверх, а потом два раза в сторону машины. Пострадавших от выстрелов не было.

Во время преследования правоохранителям удалось остановить машину и задержать водителя. Его доставили в ОМВД для разбирательства.

По этому факту органы следствия приняли процессуальное решение. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Пострадавший полицейский обращался в медицинское учреждение. После оказания помощи он продолжил службу.