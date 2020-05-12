РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В усадьбе «Ивановское» в Подольске 16 мая во время акции «Ночь музеев» в режиме онлайн представят выставки и интересные экспонаты, экскурсии, покажут концерт, прочитают стихи, представят новый экскурсионный маршрут по территории усадьбы, сообщается в группе «Усадьба Ивановское / Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем принять участие в сетевой культурно-образовательной акции «Ночь музеев – 2020», приуроченной к Международному дню музеев. 16 мая музей проведет акцию в онлайн-формате. Тема акции «Вечер в Ивановском: образы, символы прошлого». Стартует «Ночь музеев» на странице «Усадьба Ивановское» в «ВКонтакте» в 18:00. На сайте музея акцию можно будет посмотреть в 18:15», - говорится в сообщении.

В программе отразили символы разных эпох, которые связаны с усадьбой Ивановское и музеем. Первое мероприятие акции посвятили главному символу 2020 года – 75-летию Великой Победы. Большой блок программы связан с историей усадьбы от начала XIX века по советское время. Выставки, экскурсия, концерт, чтение стихов, интересные экспонаты, фрагмент из художественного фильма, программы от партнеров, а под занавес - театральная новинка. Пройдет презентация нового экскурсионного маршрута «Подольские истории. От усадьбы к банному дворцу».

Так же, как и сотрудники музея, привлеченные к программе исполнители готовили свои программы в домашних условиях. Эта особенность придает особенный колорит акции и сближает всех.

В программе стихотворение Евгения Евтушенко «Я был тылом…» читает Георгий Черных. Виртуальная выставка «Неучтенные резервы войны» и рассказ о трудовых и боевых подвигах подростков. Уникальный экспонат музея 1829 года; музыка времен графа Федора Толстого. Образ графа Арсения Закревского в российском кино; Бахрушины: зримое время; поэты – современники Бахрушиных. Коммунальная история усадьбы: символы ХХ века.

В создании программы участвует клуб любителей старинных автомобилей «Ретромобиль», который расскажет об автомобиле «ЭМКА» – символ советского довоенного времени. Клуб экологического развития и туризма «ЭкоЛогика» представит экскурсию «Тропой усадебного парка…». МАУК «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс «Новый век» представит программу «Планета ромашек». Под занавес можно будет посмотреть театральную новинку.