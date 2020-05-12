РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи принимает участие в гастрольном туре городов России «Весенняя карусель-онлайн», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Организатором гастрольно-фестивального тура выступил Орловский театр кукол. Основной целью онлайн-фестиваля стало знакомство зрителей со спектаклями ведущих театров кукол России. В рамках гастрольного тура театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина представил спектакль «Веселая репка», - говорится в сообщении.

Орловский театр кукол представил на онлайн-фестивале четыре постановки: «Про войну», «Жил-был у бабушки…», «Катькин день», «Дюймовочка». Их можно посмотреть на сайте и YouTube-канале театра «Огниво» и в группах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, а также на официальном You-tube канале Орловского театра кукол.