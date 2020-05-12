РИАМО – 12 мая. Во вторник официальный курс евро упал на 56,45 копейки, курс доллара стал ниже на 43,99 копейки, рубль укрепляется на рынке, сообщает Газета.ru.

«Официальный курс евро упал на 56,45 копейки и достиг 79,44 рубля <…>. Курс доллара стал ниже <...>, составив 73,43 рубля», – отмечается в материале.

Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро и 0,55 доллара), которую рассчитали по официальным курсам на 12 мая, снизилась по сравнению с показателем на 9-10 мая и 12 мая на 49,59 копейки и составила 76,13 рубля.