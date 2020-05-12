РИАМО – 12 мая. В соответствии с долгосрочным прогнозом, в июне текущего года средняя месячная температура воздуха в европейской части России, в том числе и в Москве, будет в пределах климатической нормы, сообщает «Российская газета».

Лето будет теплым, но неоднородным. На западе Центрального и Северо-Западного округов возможен дефицит осадков.

«Июль в центре европейской территории тоже должен быть в пределах нормы. Выше нормы средняя температура июля ожидается в Хабаровском крае и на Камчатке», – говорится в сообщении.

Август ожидается на большей части европейской территории теплее, чем в 2019 году.

В столичном регионе в последний месяц лета может быть довольно засушливо. Мало дождей может выпасть на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов.