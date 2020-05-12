РИАМО - 12 мая. Жители столицы, которые проходили лечение от коронавируса на дому, а также проживающие вместе с ними горожане свыше 46 тысяч раз нарушили режим самоизоляции, сообщает РИА Новости.

Пациенты с коронавирусом, лечащиеся на дому, обязаны соблюдать самоизоляцию до полного выздоровления.

«За весь период действия режима повышенной готовности было выявлено свыше 46 тысяч подобных нарушений. Каждое нарушение фиксируется, и каждый нарушитель привлекается к административной ответственности», - сказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Он добавил, что сейчас, когда многие предприятия возобновляют свою работу, соблюдение мер безопасности и правил самоизоляции очень важно.

По его словам, за прошедший день было зафиксировано более 3,5 тысячи случаев таких нарушений.

Данчиков попросил москвичей, которые лечатся от коронавируса на дому, относиться серьезно к самоизоляции и не ставить под угрозу здоровье других людей.

За прошедшие сутки в столице зафиксировали 5392 новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев Covid-19 в городе достигло 121 301. За весь период пандемии в столице после коронавирусной инфекции выздоровели 19 642 человека, скончались 1179 пациентов.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Для поездок на транспорте обязательно наличие цифрового пропуска.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.