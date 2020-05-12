РИАМО - 12 мая. Стационар городской больницы в Электрогорске, который расположен на улице Семашко, перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, организовано 100 койко-мест с кислородом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании разделили корпуса на «чистые» и «грязные» зоны, создали санпропускник, провели монтаж системы подачи медицинских газов. Установлены видеокамеры для дистанционного общения с пациентами и их контроля, также выполнена отделка помещений», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.
Он добавил, что стационар перепрофилировали за две недели. Общая площадь здания составила 2 тысячи квадратных метров.
Сейчас для пациентов подготовили 100 мест с кислородом, включая 12 реанимационных. Новое отделение будет оснащено всем необходимым медицинским оборудованием.
На текущий момент в Московской области с момента начала эпидемии зарегистрировано 22 700 случая Covid-19.
В регионе действует режим самоизоляции для всех жителей. Для перемещения на любом виде транспорта необходимо оформить цифровой пропуск. Со вторника жители Подмосковья обязаны носить медицинские маски в местах общего пользования и транспорте.
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Текстовая трансляция
12 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности
- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста
- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.
Как вы провели майские праздники в эпоху карантина?
- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.
- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.
- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.
- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.
- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.
- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.
- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.
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