РИАМО - 12 мая. Специалисты Росздравнадзора проверят качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), установленных в клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где произошел пожар, сообщается на сайте ведомства.

Подобную проверку проведут также в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

«Причина организации контрольно-надзорных мероприятий — возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно», — говорится в сообщении.

На первом этаже одного из корпусов ГКБ №50 произошло возгорание вечером 9 мая. Пожар ликвидирован. Всех пациентов перевезли в другие больницы. Не обошлось без жертв — погиб один человек.

Для родственников пациентов открыта горячая линия по номеру: +7 (499) 673-00-09. Специалисты подскажут, в какую больницу перевезли пациента на дальнейшее лечение.

Пожар возник в корпусе для больных c Covid-19 в московской больнице имени Спасокукоцкого 9 мая. Очаг возгорания был расположен на первом этаже шестиэтажного здания больницы.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.