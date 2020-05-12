РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 мая. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев в период пандемии коронавируса проверил и убедился в умении предпринимателей Красногорска подстраиваться под ситуацию и оставаться на плаву, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена Подмосковья.

Головнев вместе с главой городского округа Эльмирой Хаймурзиной и руководителем общественной приемной бизнес-омбудсмена Денисом Французовым посетил ирландский паб, где к сохранению и коллектива, и самого бизнеса подошли с умом. С момента введения режима повышенной готовности ресторан переключился на доставку еды, хотя ранее такой услуги не оказывал.

«Пока пустые залы замерли в ожидании гостей, комплексные обеды и блюда из основного меню можно заказать как через агрегаторы, так и на портале «Сделано в Красногорске». Причем первые, признается управляющий паба Михаил Фоменко, заметно отстают: 80% заказов поступает именно через муниципальные сервисы. В итоге – потери от вынужденного простоя пусть не в полном объеме, но компенсируются», – говорится в сообщении.

Благодаря такому подходу персонал может не переживать за получение заработной платы и сохранение рабочих мест.

«С одной стороны, это печальное зрелище, когда ты видишь остановившиеся стройки, закрытые салоны красоты, спортзалы, детские площадки, точки общепита, – это грустно. С другой стороны, мы с экономическим блоком правительства Московской области, с Торгово-промышленной палатой стали думать, что нам необходимо сделать для сохранения бодрости духа у предпринимателей, для сохранения рабочих мест. Режим самоизоляции рано или поздно закончится, и люди снова начнут выходить на работу», – отметила Хаймурзина.

Для этих целей администрация округа создала свой портал «Сделано в Красногорске», где уже сейчас представлено больше 40 организаций: рестораны и кафе, детские образовательные учреждения, которые могут в режиме онлайн оказывать услуги населению.

«Правительством Московской области разработан широкий перечень мер поддержки бизнеса. Увеличены все фонды. Например, объем Фонда развития промышленности вырос до 1,17 миллиарда рублей, что даст возможность предприятиям получить льготное кредитование, а портфель Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса составляет 525 миллионов рублей. Дополнительные средства помогут предприятиям закупить сырье, оборудование, оплатить услуги. На 225 миллиона рублей увеличена капитализация Гарантийного фонда. Как мы видим, сегодня предприниматели могут получить реальную поддержку», – подчеркнул Головнев.

Руководство паба уже на следующей неделе готово воспользоваться некоторыми из мер: в частности, предоставлением субсидий на выплату зарплат работникам в размере МРОТ.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.