РИАМО - 12 мая. Строительство тоннеля между станциями метро «Кленовый бульвар» и «Каширская» на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) планируют закончить осенью текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В настоящее время ведется проходка перегонных тоннелей от станции «Нижегородская» до станции «Текстильщики». В январе этого года была начата проходка двухпутного тоннеля от станции «Текстильщики» в сторону «Печатников». В начале мая стартовал десятиметровый щит «Победа», который к октябрю 2020 года построит тоннель от «Кленового бульвара» до «Каширской», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что также параллельно идет строительство всех четырех станционных комплексов. Строить восточный участок БКЛ метро начали в 2017 году. Там расположатся четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

По словам Бочкарева, этот участок улучшит транспортное обслуживание свыше 450 тысяч жителей восточных районов города, также сократит нагрузку на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро.