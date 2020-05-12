РИАМО - 12 мая. Образовательные дискуссии о выставке Государственной Третьяковской галереи «Ненавсегда. 1968-1985» об искусстве эпохи застоя стартуют с 14 мая, их будут транслировать в социальных сетях, сообщила заместитель генерального директора галереи по образовательной и издательской деятельности Марина Эльзессер.

«Наша образовательная деятельность активно уходит в онлайн-пространство. С 14 мая в формате зум-конференций у нас будут проходить публичные дискуссии», - сказала Эльзессер.

Она отметила, что все желающие смогут смотреть их трансляции в социальных сетях. Среди гостей будут известные деятели культуры.

Также материалы о выставке уже опубликованы на сайте «Лаврус», с помощь которых можно готовиться к посещению выставки. Кроме того, онлайн-экскурсии, посвященные эпохе застоя, подготовили на ресурсе izi.TRAVEL. В онлайн-магазине музея также будут продаваться книга, посвященная выставке.

Государственная Третьяковская галерея в Москве может начать работать не раньше начала июля.