РИАМО - 12 мая. За минувшие выходные в Подмосковье сотрудники ГИБДД выявили 1,8 тысячи нарушений режима самоизоляции, лидерами по индексу самоизоляции стали Лобня, Королев и Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«За вторые майские праздники сотрудники правоохранительных органов, Госадмтехнадзор Подмосковья, региональные Минтранс и Минсельхозпрод, Госжилинспекция и ГКУ «Мособллес» выявили 1,8 тысячи нарушений самоизоляции. Сотрудниками ГИБДД за вторые майские праздники проверено 140 тысяч транспортных средств, из них 886 оказались без пропусков», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Лидерами по индексу самоизоляции за 9-11 мая стали: Лобня, Королев, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Одинцовский городской округ. Хуже всего соблюдали самоизоляцию в Солнечногорске, Клину, Котельниках, Пушкине, Богородском, Дмитровском и Наро-Фоминском городских округах.

Наибольшее число фактов нарушения режима самоизоляции граждан выявили при помощи мониторинга общественных мест видеокамерами системы «Безопасный гражданин» в Люберцах, Подольске, Балашихе, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Одинцове и в Ленинском городском округе.

«Отобраны видеокамеры, расположенные в общественных местах муниципалитетов. Особое внимание уделяется детским и спортивным площадкам, местам отдыха, прогулочным и лесопарковым зонам, транспортно-пересадочным узлам. Гражданам, нарушившим режим самоизоляции без веской причины, грозит наказание в виде штрафа», – добавил зампред правительства региона.

За нарушение требований режима повышенной готовности на территории региона действует штраф от 4 тысяч рублей для граждан, от 30 тысяч – на должностных лиц и от 200 тысяч рублей – на юридических лиц.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.