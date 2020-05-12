РИАМО - 12 мая. Около 500 произведений искусства застоя увидят посетители выставки Государственной Третьяковской галереи «Ненавсегда. 1968-1985», сообщила архитектор проекта Агния Стерлигова.

«Среди 500 произведений, представленных на выставке, восемь разных тем», - рассказала Стерлигова.

Она отметила, что один из визуальных ключей выставки - образ шкафа. Вход на выставку в большом зале Нового Третьяковки находится будто бы в советской «стенке», где за стеклом хранятся все ценности семьи. Затем посетители переходят из зала в зал как по коридору из комнаты в комнату.

«Выставка уже построена, но еще не осуществлен монтаж произведений. Очень ждем открытия», - отметила Стерлигова.

Государственная Третьяковская галерея в Москве может начать работать не раньше начала июля.