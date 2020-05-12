РИАМО - 12 мая. В столице во время распространения коронавируса строительные работы в метро не прекращались, так как было важно не прерывать цикл, который потом сложно было бы восстановить, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник Собянин осмотрел ход строительства станции «Кленовый бульвар» и проходки двухпутного перегонного тоннеля от «Кленового бульвара» в сторону станции «Каширская», которая была начата 5 мая. Было собрано три кольца, начата врезка ротора в стену ограждающих конструкций за неделю работы тоннелепроходческого комплекса «Победа».

«Из-за пандемии коронавируса мы были вынуждены на месяц остановить половину городской промышленности и большинство московских строек, но не стали прекращать строительство метро. Большая часть метростроения – это работы непрерывного цикла, которые непросто заморозить, требуется консервация, занимающая много времени», - сказал Собянин

Он добавил, что остановленные работы было бы сложно потом восстановить. За апрель метростроители сделали большой объем работы, в том числе закончили сборку тоннелепроходческого щита с символическим названием «Победа» и начали проходку большого тоннеля между «Кленовым бульваром» и «Каширской».

По его словам, с учетом стабилизации эпидемиологической было решено снова открыть предприятия и стройки. Несколько сотен тысяч человек с сегодняшнего дня выйдут на работу. Будет возобновлено строительство дорог, детских садов, школ, жилья и других необходимых людям объектов.

Собянин отметил, что на всех предприятиях должны выполняться правила безопасности для защиты здоровья своих работников. Также важно, чтобы сотрудники выработали в себе новую культуру ответственного социального поведения – пользоваться масками и перчатками на работе, в транспорте, магазинах и в других общественных местах.

Сейчас на работах в метро задействовано 13,6 тысячи человек.

«Мосинжпроект» и подрядные организации приняли все необходимые меры по защите здоровья работников и профилактике новой коронавирусной инфекции. Сотрудников с повышенной температурой и признаками ОРВИ немедленно отстраняют от работы.

Обеззараживание воздуха с помощью УФ-облучателя закрытого типа проводится в помещениях. Сотрудников обеспечили одноразовыми медицинскими масками и дезинфицирующими средствами для обработки рук.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.