РИАМО - 12 мая. До участия в онлайн-шествии «Бессмертного полка» не были допущены более 300 тысяч анкет, большинство из них - дубликаты уже присланных, сообщила журналистам председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Мы заблокировали более 300 тысяч анкет. Подавляющее большинство было связано с тем, что один и тот же человек давал одну и ту же анкету и через «Одноклассники», и «ВКонтакте», и на сайт «Бессмертного полка России». Получалось, что заявки дублировались - мы эти заявки убирали», - сказала Амельчинкова.

Она уточнила, что некоторое количество анкет было заблокировано из-за попытки отправляющих выдать солдат немецкой армии за бойцов РККА.

«К сожалению и огромному возмущению, вместо портретов своих родных героев загружали либо героев мультфильмов, либо, что самое ужасное и самое возмутительное, портреты нацистских офицеров, СС, идеологов и вождей нацистской Германии», - добавила Амельчинкова.

Всего в виртуальном шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 3 миллионов человек со всего мира. Многие пользователи отправляли для участие несколько анкет своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

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