РИАМО - 12 мая. Со вторника в Москве вступил в силу масочный режим, согласно которому жители столицы должны носить маски и перчатки в магазинах и общественном транспорте. Корреспондент РИАМО выяснил, как соблюдается режим.

При входе в «Пятерочку» в районе Метрогородок на востоке столицы наличие масок не проверяют. Однако на стене в магазине есть листовка: «Вход только в маске и перчатках», объявляют о необходимости соблюдения санитарных правил.

Большинство покупателей строго следуют правилам. Лишь один человек был без средств защиты. У остальных - лица закрыты масками, на руках перчатки.

В универсам «Авоська» возле остановки «Поликлиника» на Открытом шоссе можно также попасть без маски. Однако в самом магазине все уже используют средства защиты, в том числе и сотрудники. Социальная дистанция соблюдается не столько по разметке на полу, сколько интуитивно.

«Мы никого не останавливаем и не выгоняем. Но если нет маски или на руках - перчаток, то можно приобрести их здесь по доступной цене. Всего 20 рублей за пять пар», - отметил дежурный сотрудник охраны.

Другая сотрудница магазина рассказала, что дает маски и перчатки тем, у кого их нет.

Немногие пассажиры на трамвайной остановке соблюдают введенный режим – некоторые пассажиры сначала заходят в трамвай и только потом надевают маску. Пенсионеры проявляют исключительную дисциплину - сидят в средствах защиты через одного.

Одна из пассажирок возле входа на станцию МЦК «Бульвар Рокоссовского» рассказала, что знает, что носить перчатки и маски нужно в магазинах и транспорте. Она считает, что ситуация, когда люди вынуждены приобретать средства защиты сами, а не получать их даром, создает дополнительные риски. Кроме того, нехватка денег из-за отсутствия работы может стать причиной наплевательского отношения к этому обязательству.

«Я думаю, что многие будут просто каждый день носить одну и ту же маску, чтобы не тратить деньги. Из-за этого может увеличиться число зараженных», - поделилась опасениями женщина.

На станции МЦК выборочно проверяют металлоискателем сумки, но не наличие средств защиты.

Большинство встреченных горожан носят средства защиты. Лишь единицы игнорируют правила в общественном транспорте и магазинах. При этом на улице, где столь строгие меры не действуют, горожане надевают маски и перчатки по своему усмотрению.

С 12 мая в Москве и Московской области введен обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте. Режим самоизоляции в Московском регионе продлен до 31 мая.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.