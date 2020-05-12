РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Жители Люберец могут обратиться на горячую линию по вопросам наличия масок в аптеках и магазинах, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Жители городского округа Люберцы могут приобрести защитные гигиенические маски в ближайшей аптеке, а также в магазинах торговых сетей «Пятерочка», «Дикси», «Верный», «Да», «Мираторг», «Магнит», «Перекресток». Получить интересующую информацию о наличии масок можно в будни, с 9:00 до 18:00, по телефонам горячей линии: 8(495)518-91-42, 8(495)518-91-43, в нерабочее время – по телефонам: 8(925)053-59-55, 8(916)585-47-14», - говорится в сообщении.

По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации округа ответят на вопросы жителей и помогут определить ближайший пункт реализации средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Адреса аптек и магазинов, реализующих защитные маски для лица, размещены на официальном сайте администрации городского округа Люберцы в разделе «Коронавирус».