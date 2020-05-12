РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Менеджеры МособлЕИРЦ ежедневно обзванивают жителей Люберец и напоминают им о задолженностях за ЖКУ, сообщила во вторник на оперативном совещании заместитель руководителя МособлЕИРЦ в городском округе Елена Мотыль.

«Для улучшения уровня собираемости платежей на постоянной основе с 8:30 до 20:00 менеджерами проводится живой обзвон. В день проводится до 500 звонков. В ходе звонка не только сообщается о задолженности, но и о способах оплаты за ЖКУ», - сказала Мотыль.

По ее словам, проводится сверка начисления за услуги ЖКУ с каждой ресурсноснабжающей организацией.