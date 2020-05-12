РИАМО - 12 мая. В рамках спецпроекта «Московских сезонов» «Искусство Победы» в онлайн-формате звучали стихи и песни военных лет, за всю праздничную неделю публикации просмотрели около 400 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Телеканал «ЧЕ» совместно с «Московскими сезонами» создал подборку военных фильмов и сериалов. Во флешмобе группы Rain Drops при их поддержке приняли участие свыше 80 человек по всей России и из-за рубежа.

«Из поэзии подписчикам больше всего понравилось стихотворение «Жди меня» Константина Симонова, которое зачитал Заслуженный артист России, актер Владимир Алексеевич Конкин. За один день видеозапись с его исполнением посмотрели более 24 тысяч раз», – говорится в сообщении.

Другие артисты, в том числе певец Родион Газманов, певицы Софья Онопченко и Лора Горбунова, поддержали инициативу и тоже выступили в аккаунтах проекта.

Обучающий ролик, посвященный Дню Победы, созданный при поддержке школы английского языка Skyeng и «Московских сезонов», собрал более 220 тысяч просмотров. В видео собраны пять незаменимых фраз, с помощью которых можно с легкостью рассказать на английском, что для россиян значит 9 Мая.

9 мая 2020 года россияне отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» прошла онлайн, а также в окнах авиатехники во время воздушного парада в Москве.