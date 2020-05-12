РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. Береговой участок реки Яузы в районе улицы Веры Волошиной в городском округе Мытищи очистили от мусора, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

«В контрольное управление поступило обращение граждан о ненадлежащем состоянии береговой полосы реки Яуза в районе улицы Веры Волошиной. Экологи управления внепланово выехали на место нарушения. В результате осмотра было установлено, что берег реки Яуза на указанном участке сильно захламлен мусором», - говорится в сообщении.

Проблема была решена в течение нескольких дней с привлечением сотрудников МКУ «Леспаркхоз», исполняя муниципальный контракт они убрали и привели территорию в надлежащее состояние.