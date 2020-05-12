РИАМО - 12 мая. Запуск систем центрального отопления на жилом многоквартирном фонде и в действующих социальных объектах Подмосковья могут возобновить из-за надвигающегося похолодания, говорится в сообщении министерства энергетики Московской области.

Подачу тепла возобновят, если будут поступать жалобы на некомфортную температуру в жилых домах или социальных объектах.

«Муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия при наличии жалоб на нарушение температурных режимов в помещениях, осуществить в срочном порядке запуск систем центрального отопления на жилом многоквартирном фонде и в действующих социальных объектах; обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Кроме того, в ведомстве поручили обеспечить оперативное задействование резервных источников электроснабжения.

Поэтапное отключение отопления в Подмосковье началось уже с 1 мая. По состоянию на 12 мая на территории Московской области подача тепла прекращена полностью, поскольку среднесуточная температура в Подмосковье держится на уровне выше плюс 8 градусов.

Однако в последующие дни ожидается понижение температуры до плюс 3 - плюс 6 градусов ночью, днем - около плюс 12 градусов.

В 2020 году планируется уменьшить количество обращений граждан по вопросам качества отопления на 15%, число сбоев на объектах энергетики и теплоснабжения – на 10%, и повысить долю округов, получивших паспорта готовности к ОЗП, до 90%.