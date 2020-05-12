РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи с 13 мая проведет ряд мероприятий в формате онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие зрители! Публикуем расписание нашей online-программы на эту неделю. 13 мая в 19:00 Мария Кузнецова прочитает «Где прячутся сказки» из цикла Марины Татищевой «Мои любимые сказки», 15 мая в 9:00 Слава Гущук расскажет «Как сделать бумажный кораблик», 17 мая в 11:00 состоится показ записи спектакля «Маугли», режиссером которого является Алексей Гущук. 17 мая состоится прямой эфир в Instagram с актером театра Сергеем Омшенецким», - говорится в сообщении.

Все видеоматериалы будут доступны на сайте и YouTube-канале театра, а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.