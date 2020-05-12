РИАМО - 12 мая. Строительство жилых домов по программе реновации возобновили в Москве после временной остановки из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«С сегодняшнего дня постепенно начнем входить в привычный график по всем реновационным объектам», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что на сегодняшний день в проектировании и строительстве находится 242 дома общей площадью 3,8 миллиона квадратных метров, из которых 76 домов площадью 1,5 миллиона квадратных метров проектируются, а 166 домов площадью 2,3 миллиона квадратных метров строятся.

Всего с начала реализации программы в городе введено в эксплуатацию 57 стартовых домов площадью 0,7 миллиона квадратных метров.

Программа реновации была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включены 5174 дома.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Москвичи с легкой формой Covid‑19 более 46 тыс раз нарушили режим самоизоляции. Каждое нарушение фиксируется, каждый нарушитель привлекается к административной ответственности

- В метро запустили поезд с рисунком маски на кабине машиниста



- В Подмосковье выявили 1,8 тыс нарушений режима самоизоляции за выходные.



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- Twitter будет маркировать сообщения с фейками про коронавирус. Соцсеть планирует упростить поиск достоверной информации.

- Россия вышла на второе место по числу случаев Covid‑19 в мире. Первое место по‑прежнему занимает США.

- Лучшие - показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.