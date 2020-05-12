РИАМО - 12 мая. Строительство жилых домов по программе реновации возобновили в Москве после временной остановки из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.
«С сегодняшнего дня постепенно начнем входить в привычный график по всем реновационным объектам», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Он напомнил, что на сегодняшний день в проектировании и строительстве находится 242 дома общей площадью 3,8 миллиона квадратных метров, из которых 76 домов площадью 1,5 миллиона квадратных метров проектируются, а 166 домов площадью 2,3 миллиона квадратных метров строятся.
Всего с начала реализации программы в городе введено в эксплуатацию 57 стартовых домов площадью 0,7 миллиона квадратных метров.
Программа реновации была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включены 5174 дома.
Текстовая трансляция
12 МАЯ
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