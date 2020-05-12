РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мая. Жители подмосковных Котельников во вторник смогут посмотреть онлайн спектакль «Карлик Нос», сообщается в Instagram-аккаунте ТЦ «МЕГА Белая Дача».

«Пока путешествуем не дальше магазина, отправляемся в приключения по любимым историям. Двенадцатого мая смотрим кукольный спектакль по мотивам знакомой тебе сказки — «Карлик Нос». Давай с нами! Начинаем трансляцию в 14:00», - говорится в сообщении.

Чтобы посмотреть спектакль, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://my.demio.com/ref/FSGdw5AOxpjxUR4m.

Сказку «Карлик Нос» была написана Вильгельмом Гауфом в 1826 году. Она рассказывает о проклятом старухой сыне сапожника Якоба и его приключениях.