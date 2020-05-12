РИАМО - 12 мая. ЗАГС на участке площадью 0,8 гектара возведут на улице Брусилова в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Сейчас на этом объекте расположен недостроенный объект, который планируют снести.

«На указанной территории силами КП «УГС» планируется строительство центра социального обслуживания и отдела ЗАГС», - пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова

Строительство объекта включено в адресную инвестиционную программу города Москвы.