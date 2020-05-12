РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Пистолетный комплекс «Удав» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска признали изобретением, сообщается на сайте предприятия.

«Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-миллиметровый самозарядный пистолет, разработанный в ЦНИИТОЧМАШ (входит в Госкорпорацию Ростех) по заказу Минобороны России. Новое оружие создано в рамках опытно-конструкторской работы «Удав». Эксперты отметили в пистолете два отличия, позволившие признать его изобретением», - говорится в сообщении.

Первое отличие в том, что в нижней части вкладыша ствола выполнен скос для взаимодействия с осью ствольной задержки для полной ликвидации зазоров между стволом, затвором и направляющими рамки. На оси предохранителя имеется выступ для взаимодействия с курком и блокировочным плечом шептала. Для этого шептало снабжено блокирующим зацепом, а курок - блокирующим зубом. При включенном предохранителе поворот курка не возможен.

Предохранитель в положении «блокировка» исключает возможность перемещения затвора назад и полностью исключает перемещение спусковой тяги и поворот связанного с тягой спускового крючка.

Второе отличие в рамке, выполненной в виде П-образной штампованной конструкции. Технический результат - повышение боевой эксплуатационной долговечности пистолета, улучшение точности и кучности стрельбы, повышение безопасности при включенном предохранителе и маневренности при стрельбе в оперативной обстановке.

Это пятое признанное изобретение сотрудников ЦНИИТОЧМАШ, полученное в рамках опытно-конструкторской работы «Удав». Ранее соответствующие патенты Федеральной службы по интеллектуальной собственности были выданы за созданные в ходе опытно-конструкторских работ (ОКР) глушитель со сменным теплопоглощающим модулем, магазин стрелкового оружия, патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости.

ОКР пистолетного комплекса «Удав» начались в марте 2014 года, а в феврале 2020 года ЦНИИТОЧМАШ получил заказ на изготовление первых партий пистолетного комплекса. Емкость магазина «Удава» составляет 18 патронов - на 10 больше чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметра - с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.