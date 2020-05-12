РИАМО - 12 мая. Государственная Третьяковская галерея в Москве может начать работать не раньше начала июля, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

«Мы планируем, что откроемся не раньше начала июля. Судя по тому, как развивается ситуация, <...> нам предстоит еще 1,5-2 месяца в таком формате (онлайн - ред.)», - сказала Трегулова.

Среди прочего посетителей галереи после открытия ждет выставка, посвященная эпохе застоя, - «Ненавсегда. 1968-1985».

Как уточняется на сайте галереи, данная выставка пройдет в здании «Новой Третьяковки» на Крымском валу.

Выставка включает в себя восемь разделов: «Ритуал и власть», «Соц-арт», «Религиозный мистицизм», «Деревня», «Детство», «Сообщества», «История и остановленное время», «Исчезновение». В них феномены официального искусства эпохи застоя соотносятся с феноменами андеграунда и альтернативной культуры по принципу действия кривых зеркал.

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12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.