РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Члены общественной организации «РосМолСпорт Московской области» будут сдавать плазму для инфекционного стационара Красковской больницы, говорится в сообщении пресс-службы организации.

В мае на базе Красковской больницы откроется инфекционный стационар Covid-19. После его открытия планируется сбор плазмы с антителами к Covid-19 в содружестве с ведущими клиниками Москвы, такими как НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«Врач-трансфузиолог, кандидат медицинских наук Игорь Микаелян пригласил поучаствовать в масштабном проекте по сбору плазмы уже переболевших людей COVID-19 для медицинских целей «РосМолСпорт Московской области». На начальной стадии будет происходить сбор плазмы с антителами к коронавирусной инфекции у людей с уже подтвержденным диагнозом. После чего в ход пойдет сформированная база из тех, кто потенциально мог переболеть вирусом бессимптомно», - говорится в сообщении.

Как раз на этой стадии и потребуются дополнительные усилия и помощь от членов волонтерского движения «РосМолСпорт Московской области» и его сторонников. Общественники смогут оказать очень важную и значимую помощь не только для Люберец.

Подобный центр, в котором будет храниться плазма с антителами к коронавирусной инфекции, будет первым в Московской области. Используя данную плазму большое количество больных с тяжелым течением заболевания смогут получить максимально эффективное лечение. Проект будет проходить под патронажем администрации Люберец.

«Партнер РОО «РосМолСпорт МО» Группа компаний IP-HOME примет самое активное участие в столь важном для общества проекте. И при необходимости окажет всю необходимую помощь и поддержку общественной организации в этом благом начинании», - заключается в материале.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.