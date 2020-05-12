РИАМО-12 мая. Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся» Лариса Гузеева ответила комику Гарику Харламову после того, как тот сделал десятки юмористических видео с ее участием, сообщает Федеральное агентство новостей.

Под одним из постов в профиле Гузеевой в Instagram у нее спросили про отношение к резиденту Comedy Club.

«У нас обоих лишний вес», — прокомментировала Гузеева.

При этом сам комик оценил ответ своей коллеги и даже разместил скрин этой беседы в своем профиле в Instagram.

«Браво, Лариса!» — написал шоумен.

Подписчики Харламова также по достоинству оценили ироничный ответ Гузеевой.