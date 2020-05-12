РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мая. Воспитанники цирковой студии «13 метров» из Балашихи стали лауреатами международного онлайн-фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Итоги II международного онлайн-фестиваля детских, молодежных и профессиональных коллективов «Надежда цирка», в котором его лауреатами стали воспитанники цирковой студии «13 метров», были подведены 10 мая.

«Лауреатом I степени стала Маргарита Лалаян с номером на корд де волане. Лауреатом конкурса стала и Мария Полуночева с номером в колесе Сира. Поздравляем девочек за заслуженные награды!» - говорится в сообщении.

Детская цирковая студия «13 метров» существует уже больше 7 лет. За это время было поставлено более 30 уникальных по своей технике и исполнению номеров, которые становились лауреатами на областных, всероссийских и международных конкурсах. Коллектив отмечен наградами губернатора Московской области и главой городского округа Балашиха. Воспитанники выступают на площадках Москвы и Подмосковья.