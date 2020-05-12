РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. В подмосковном Подольске провели онлайн-консультацию для мигрантов по поводу продления действия визы и срока временного пребывания в условиях пандемии Covid-19, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации местного партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Дружба народов - Единство России» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта Ринат Валитов организовал онлайн юридическую помощь мигрантам.

«Валитов рассказал о порядке продления действия визы и срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства, а также об особенностях осуществления ими трудовой деятельности в период действия принимаемых правительством РФ мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», - говорится в сообщении.

На следующей консультации Валитов планирует рассмотреть наиболее распространенные ситуации, при которых иностранцам требуется помощь юриста по миграционным вопросам.