РИАМО – 12 мая. Общее число зарегистрированных в РФ случаев коронавируса выросло за минувшие сутки на 10,9 тысячи и достигло 232,2 тысячи человек, страна обогнала Испанию и Великобританию по числу случаев заражения, сообщает «Интерфакс».

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 — 10 899 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4704 (43,1%) без клинических проявлений», — отмечается в материале.

В столице за сутки выявили 5392 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество случаев в Москве за весь период составило 121 301.

В России зарегистрировали 232 243 случая заражения Covid-19 в 85 регионах за все время. Россия поднялась в антирейтинге за сутки с четвертого места на второе, обойдя Великобританию (224,3 тысячи случаев заражения) и Испанию (227,4 тысячи случаев). На первом месте остаются США (1 347 936 случаев).

За последние сутки в России выявили 107 летальных исходов из-за коронавируса, из них 55 человек – в Москве. Общее число смертей в РФ достигло 2116 человек.

Выписаны за сутки в России по выздоровлению 3711 человек, 1820 из них – в столице. Всего в стране выздоровели 43 512 человек.

Ранее Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.