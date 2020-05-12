РИАМО - 12 мая. В Подмосковье лучше всех введенный режим самоизоляции соблюдают жители города Лобня, в столице – поселения Московский (ТиНАО), следует из данных «Яндекса».

Хорошие показатели по индексу самоизоляции во вторник в Московской области у Лобни – 3 балла. Чуть хуже у микрорайона Железнодорожный Балашихи – 2,9 балла. В самой Балашихе и Королеве – 2,7 балла, в Красногорске, Ивантеевке, Люберцах – 2,6 балла.

В Москве индекс самоизоляции жителей составляет 2,3 балла. В поселении Московский – 3 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,4 балла.

Индекс самоизоляции считается в диапазоне от 0 до 5 баллов. При этом, чем выше индекс, тем меньше людей находятся на улице в городах, а это значит коронавирусной инфекции сложнее распространяться.

Жители региона обязаны соблюдать самоизоляцию. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, а для передвижения на транспорте необходимо оформить цифровой пропуск.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.