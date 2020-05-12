РИАМО - 12 мая. Музыкант, поэт и философ Игорь Тальков-младший, лидер музыкальной группы «МирИмиР» заявил, что творчество его отца сильно повлияло на его музыку, сообщает Nation News.

Для поэта его отец был настоящим авторитетом. Он проникся и понял его творчество, а в своих произведениях сын продолжает его дело.

«В силу того, что сегодня информации больше, я понимаю, что им двигало, и мной это же самое движет», — сказал Тальков-младший.

Он добавил, что в своих песнях старается ответить на определенный поставленный им вопрос, его же отец делал наоборот. Он говорил о какой-то проблеме, но варианта, как ее можно решить не давал.

Тальков-младший признался, что порой меняет тексты песен отца. Например, песню КПСС он изменил на ФРС и внес корректировки в куплеты.