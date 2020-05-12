РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. На территории городского округа Мытищи имеется в продаже около 260 тысяч защитных масок, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Со вторника в Подмосковье ввели масочный режим. С этого дня ношение масок или респираторов является для каждого обязательным условием. Вход в общественный транспорт, магазины и иные места без масок запрещен. Вводимые меры направлены на стабилизацию ситуации по распространению пандемии, в том числе и в Мытищах.

«Мы продолжаем ежедневный мониторинг аптечной сети и сетевых магазинов на наличие масок. Общее количество масок в округе, включая аптеки и торговую сеть, насчитывает 259230 штук. Дефицита нет. На территории округа на сегодняшний день 111 аптек и аптечных пунктов, из них 7 государственных, где действуют льготы: жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше смогут приобрести медицинские маски по льготным ценам. При покупке льготник должен будет предъявить соцкарту», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что диапазон цен на маски составляет: в розничной торговой сети от 6 рублей (3-х слойная рулонная) до 395 рублей (многоразовая с клапаном); в государственных аптеках от 15 рублей 90 копеек (одноразовая) до 89 рублей (многоразовая); в частных аптеках от 35 рублей (одноразовая) до 150 рублей (многоразовая).

Азаров также отметил, что маски можно купить и в крупных сетевых магазинах: «Ашан», «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Перекресток», «Верный».

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.