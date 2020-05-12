РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович 13 мая проведет личный прием граждан в дистанционном формате.

«13 мая проведу личный прием граждан в дистанционном формате. С 11:00 до 13:00 обратиться можно по номеру телефона: 8(903) 222-55-15, через информационную систему «Избиратель-депутат», электронную почту: m.pavel-podolsk@yandex.ru, социальные сети и интернет-мессенджер Skype: 8(903)222-55-15. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил о завершении нерабочих дней в стране, ситуация в регионе остается стабильной, но напряженной», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что будет работать в удаленном режиме до урегулирования санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Московской области.

«Убедительно прошу отнестись со всей ответственностью к мерам предосторожности, выходя из дома: обзавестись средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и следовать всем указаниям по внедренным санитарным стандартам. Берегите себя и своих близких!» - заключил Максимович.