РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович 13 мая проведет личный прием граждан в дистанционном формате.
«13 мая проведу личный прием граждан в дистанционном формате. С 11:00 до 13:00 обратиться можно по номеру телефона: 8(903) 222-55-15, через информационную систему «Избиратель-депутат», электронную почту: m.pavel-podolsk@yandex.ru, социальные сети и интернет-мессенджер Skype: 8(903)222-55-15. Несмотря на то, что президент России Владимир Путин заявил о завершении нерабочих дней в стране, ситуация в регионе остается стабильной, но напряженной», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что будет работать в удаленном режиме до урегулирования санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Московской области.
«Убедительно прошу отнестись со всей ответственностью к мерам предосторожности, выходя из дома: обзавестись средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и следовать всем указаниям по внедренным санитарным стандартам. Берегите себя и своих близких!» - заключил Максимович.
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- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя. - Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700. - За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392. - За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.
Текстовая трансляция
12 МАЯ
- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.
- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.
- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.
- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.
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