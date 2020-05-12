С 12 мая в России возобновляют работу предприятия, но борьба с эпидемией продолжается. Самая напряженная работа в период пандемии у врачей, которым приходится ежедневно работать с коронавирусными больными. Риск заразиться у них намного выше, чем у всех остальных. Врачи из Москвы и Подмосковья анонимно рассказали РИАМО, как изменилась их жизнь за последние несколько месяцев и с какими проблемами они столкнулись.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Одинцовский городской округ, врач-терапевт скорой помощи:

«Первое, что стало происходить в нашей работе, – это резкий рост числа вызовов, связанных с подозрением на Covid-19. Если раньше в смену было 10-20 выездов, то теперь их 30-40. И чем больше возрастало количество больных, тем напряженнее становился график. Ведь врачи стали тоже заболевать, а вызовов все больше…

Еще одна проблема – средства защиты (СИЗы). На смену нам выдают маску и один костюм, и в нем приходится ездить и к пациентам с подтвержденной инфекцией, и к тем, у кого подозревают вирус, и к тем, кто по факту оказывается больным.

Поэтому в условиях пандемии скорую помощь стоит вызывать только в критическом случае.

Смены у нас по 12 часов, вызовов без заезда на подстанцию – сверх нормы в полтора-два раза. Нет времени на элементарные вещи – поход в туалет и перекус.

Мазок на Covid-19 у врачей берут один раз в две недели. Если результат положительный, то отстраняют от работы и выясняют круг контактов. К сожалению, такое встречается нередко.

Перед визитом к пациенту мы просим его надеть маску, но люди на дому ведут себя не так, как в поликлинике – они на своей территории.

Основные проблемы в работе – затрудненная маршрутизация. Чтобы сделать пациенту компьютерную томографию легких и уточнить, есть ли у него пневмония, приходится несколько часов возить его по амбулаторным центрам, стоять в очередях из карет скорой помощи по четыре-шесть часов.

Медицинское сообщество, конечно, выступает за то, чтобы все сидели дома и выходили только в масках, но нужно объяснить людям, где ее купить. Необходимо сделать общедоступным приобретение маски.

Обычная медицинская маска не защищает от коронавируса. Есть респираторы разных видов и классов, в которых непросто дышать, в них ходят врачи, зато они способны защитить».

План по снятию ограничений из‑за коронавируса в России>>

Университетская клиническая больница №1 Первого МГМУ им. Сеченова, кардиолог:

«Основное изменение, которое коснулось врачей разных специализаций, – все стали работать инфекционистами, и кардиологи, и хирурги, и гинекологи, и терапевты.

За месяц количество больных стало расти в геометрической прогрессии, а вместе с тем увеличился объем работы – количество смен, а также условия работы – маска и костюм.

На смену нам выдают один костюм, а должно быть два-три костюма, чтобы не перезаражать друг друга. Насколько я знаю, медицинские костюмы в разных поликлиниках отличаются – где-то они тоньше, где-то плотнее, но все они проходят контроль качества.

Костюм состоит из штанов и рубашки, поверх которых надевается комбинезон с капюшоном, под капюшон – медицинская шапочка. Дальше – обувь и бахилы, три пары, две пары перчаток, очки и респираторы. За смену очки запотевают, и мы протираем их мылом, чтобы этого не было, а перчатки приклеиваем к комбинезону монтажной лентой, чтобы не было зазора.

Кроме того, стало не хватать основных лекарственных средств (азитромицин, плаквенил и прочие), которые входят в стандарт лечения новой коронавирусной инфекции.

У нас всего 30 реанимационных коек на 800. На один аппарат ИВЛ может приходиться более одного пациента, а значит, приходится выбирать, кому он важнее».

«За 5 минут успеете?»: как в Московском регионе сдают анализ на коронавирус>>

Клиническая больница № 52, Москва, врач-гематолог:

«С началом эпидемии всех больных с гематологическими заболеваниями перевели в Боткинскую больницу. Все корпуса нашей больницы закрыли под коронавирусную инфекцию, ввели систему шлюзов и оперативно провели ремонтные работы, чтобы врачам было безопасно работать.

Пациенты стали поступать круглосуточно, и пока больница не заполнилась, было большое количество скорых у больницы. Сейчас скорых стало меньше, потому что некуда класть пациентов.

Всех с подозрением на Covid-19 отправляют в общее или реанимационное отделение, в зависимости от степени тяжести. Заболевших пока намного больше, чем вылечившихся, поэтому сейчас мы почти никого не принимаем.

Работа в таких условиях изменилась кардинально: смены в новом графике, обязательное ношение защитного костюма и проживание в гостиницах по желанию.

В специальной одежде работать душно, лицо от маски отекает, приходится пользоваться кремами. И сложно эмоционально, ведь вирус не изучен.

Бывает страшно.

Единственный плюс – у нас нет проблем с костюмами, медицинскими препаратами и ИВЛ, но и риск заразить кого-то вне больницы выше».

Как правильно подобрать медицинскую маску>>