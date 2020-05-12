РИАМО - 12 мая. Знаменитый сценарист Майкл Маурер заключил контракт с компанией «Той Рой Медиа», которая явдляется создателем и дистрибьютором популярного мультсериала «Дракоша Тоша», он напишет сценарий для третьего сезона мультсериала, говорится в сообщении пресс-службы интернет-кинотеатра ТВзавр.

Сериал основан на рассказах известного писателя Олега Роя, который также выступил и автором идеи мультфильма.

«Проект «Дракоша Тоша» занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах Ivi, Okko, Wink. В ближайшее время контент появится на платформе tvzavr», - говорится в сообщении.

Мультсериал также имеет хорошие рейтинги на главных детских телеканалах страны — «Карусель», «Мама», «Мульт». Также он является обладателем серебряной кнопки YouTube за быстрое достижение аудитории. На сегодняшний день его общее количество просмотров в месяц на YouTube составляет более 20 миллионов.

Майкл Маурер — автор сценариев известных мультфильмов, в том числе анимационных картин «Черепашки-ниндзя», «Волшебник страны Оз», «Щелкунчик и мышиный король», «Приключения мишек Гамми» и других.

Планируется, что третий сезон «Дракоша Тоша» будет состоять из 16 серий.