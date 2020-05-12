РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мая. Шесть новых автомобилей для неотложных выездов поступило в городскую клиническую больницу Мытищ, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступило 6 новых автомобилей для выездов на неотложные выезды. Это автомобили-универсалы Лада «Ларгус» в комплектации «медицинская помощь». Всего подмосковные больницы получат более 200 новых автомобилей неотложной помощи. На врачей скорой из-за пандемии коронавируса упала особенная нагрузка, и Московская область старается им помочь», - говорится в сообщении.

Помощь больницам оказана благодаря правительству Московской области и губернатору Андрею Воробьеву.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.