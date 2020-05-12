РИАМО - 12 мая. Во вторник утром почти 90% пассажиров общественного транспорта в Подмосковье позаботились об индивидуальных средствах защиты, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«89% пассажиров железнодорожного транспорта и 91% пассажиров автобусов региона позаботились о средствах индивидуальной защиты. <…> Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя», – говорится в сообщении.

В случае отсутствия маски предусмотрен штраф в соответствии с КоАП Московской области в размере 4 тысяч рублей.

В Московском регионе, начиная с 12 мая, ввели обязательный «масочный» режим в общественных местах и на транспорте. Режим самоизоляции для всех жителей еще действует в Подмосковье.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.