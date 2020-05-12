РИАМО - 12 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который за один день ранил ножом двух человек, угнал автомобиль и наехал на машине на полицейского, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Известно, что 11 мая подозреваемый подошел к машине на улице Ладожской и нанес несколько ударов в голову водителю. После этого злоумышленник потребовал передать ему все деньги и ключи от автомобиля.

«Прохожий попытался остановить нападавшего, однако последний ударил его ножом в ногу и сбежал. В тот же день мужчина напал на водителя автомобиля Ford Transit, которому также нанес удар ножом в плечо и похитил транспортное средство», — сказала Иванова.

Злоумышленника заметил полицейский: он попытался остановить подозреваемого, но тот наехал на сотрудника правоохранительных органов.

В результате преследования полицейским удалось остановить машину, а ее водителя – задержать. По данному факту возбуждены уголовные дела. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.