РИАМО - 12 мая. Правоохранители установили подозреваемого в убийстве мужчины и женщины на востоке Москвы, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Тела женщины 1975 года рождения и мужчины 1981 года рождения со множественными колото-резаными ранениями обнаружили в квартире дома на Суворовской улице. Они распивали спиртные напитки со знакомой парой», — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Установлено местонахождение подозреваемого 1991 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.