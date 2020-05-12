РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. Пожарные подмосковных Люберец 52 раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 52 выезда. Участвовали в тушении 10 пожаров, пять из них произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

По его словам, два пожара произошли на автомобильном транспорте, два - в гаражах и один - на балконе квартиры. В результате пожаров пострадавших нет.