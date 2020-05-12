РИАМО - 12 мая. В подмосковном Реутове доступно 128 мест для размещения больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, что составляет 60% от общего числа развернутых коек в городе, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«В отделениях центральной городской клинической больницы Реутова в сумме оборудовано 220 койко-мест для приема пациентов с Covid-19. В данный момент на лечении находятся 92 человека с подтвержденным диагнозом либо с подозрением на заражение. Таким образом, 128 мест остаются свободными и подготовлены для приема новых пациентов, что составляет порядка 60% от общего числа развернутых коек», - говорится в сообщении.

В здании бывшего родильного дома оборудовано 28 коек, в «Брусничке» - 70, в детском инфекционном отделении – 30, в терапевтическом корпусе – 80, в отделении реанимации и интенсивной терапии – 12.

«Кроме того, в отделениях, перепрофилированных под прием больных с Covid-19, работают 36 медиков, шесть врачей привлечены из Москвы», - отмечается в материале.

Сотрудники реутовской больницы в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, перчатками, респираторами, одноразовыми халатами, защитными комбинезонами, дезинфицирующими средствами. С начала апреля у медиков регулярно берут анализы на новую коронавирусную инфекцию. Работа амбулаторно-поликлинических и стационарных подразделений организована таким образом, чтобы не допустить распространения заболевания.

Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.