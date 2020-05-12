РИАМО - 12 мая. Сотрудники столичного парка развлечений «Остров мечты» поблагодарили медиков за их вклад в борьбу с коронавирусом и отметили, что передадут врачам в лечебных учреждениях, работающим с больными Covid-19, подарочные билеты для посещения парка, говорится в сообщении пресс-службы «Острова Мечты».

Соответствующее обращение работники проекта опубликовали на своем официальном сайте.

«Остров Мечты» − это проект, призванный дарить отдых и большие положительные эмоции. От всей души мы хотим поделиться этими эмоциями с вами – с теми, кто непосредственно борется с вирусом и <…> спасает человеческие жизни. Мы верим в ваш профессионализм и самоотверженность», – говорится в сообщении.

Врачи, которые борются с коронавирусом, получат промокады на бесплатные билеты в парк развлечений «Остров мечты». До конца 2020 года врачи и медработники смогут активировать их на официальном сайте парка, как только он возобновит свою работу. Всего медики смогут получить до трех промокодов для семейного отдыха.

«Общение с семьей – большая ценность, которая сейчас проходит настоящее испытание вирусом. Запуская социальную акцию, «Остров Мечты» не только благодарит врачей за их подвиг, но и возвращает им радость общения с собственными семьями», – отмечается в материале.

Всю подробную информацию об акции можно узнать на официальном сайте в разделе #ВрачиМечты. Социальная акция полностью благотворительная – все расходы лежат на инвесторах проекта.

Столичный «Остров Мечты» – первый в России и в мире объект индустрии развлечений, который выступил с подобной социальной акцией. Парк предпринимал и продолжает предпринимать все рекомендованные меры, включая профилактическое закрытие, глобальную дезинфекцию и самоизоляцию сотрудников.

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Текстовая трансляция

12 МАЯ

- Около 90% пассажиров общественного транспорта Подмосковья были в масках утром во вторник. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски – нельзя.

- Еще 10 пациентов с коронавирусом умерли в Подмосковье. Общее число выявленных случаев коронавируса в регионе достигло 22 700.

- За сутки в России зарегистрировали 10 899 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1063 заболевших. В Москве - 5392.

- За прошедшие сутки в столице скончались 55 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. Всего в столице умерло 1179 пациентов с коронавирусом.