РИАМО - 12 мая. Беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы работникам теперь могут получить все предприятия из пострадавших отраслей экономики, а также компании с государственным участием и некоммерческие организации, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

До этого решения в список входили предприятия малого бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.

«Беспроцентный кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей. Всего 1,7 тысячи предпринимателей подали заявки в банки, в ближайшие дни они будут рассмотрены», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Таким образом, займ можно оформить в ВТБ, «Сбербанке», «МСП Банке», «Промсвязьбанке», «Газпромбанке», «Альфа-банке», «Открытии» и других.

С полным перечнем региональных мер поддержки можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области или получить консультацию, позвонив на горячую линию 0150.