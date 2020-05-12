РИАМО – 12 мая. После тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 83-х лет умер мультипликатор Борис Савин, который создал множество объемных персонажей творческого объединения «Экран», сообщает Газета.ru.

«Савин работал над мультфильмами «Волшебник Изумрудного города», «КОАПП», «Большой секрет для маленькой компании», «Дядюшка Ау», «Чертенок №13», «Как старик корову продавал», «Мальчик шел, сова летела», «Кто ж такие птички», «Падал прошлогодний снег» и многих других», — написал шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

Борис Савин родился 18 июля 1936 года. Работал аниматором на киностудии «Союзмультфильм» (1968-74), студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» (1974-92), студии «Хилос» (Дрезден, 1995-97). Работал преимущественно в кукольном кино.