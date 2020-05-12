РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мая. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю произошло одно убийство, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За минувшую неделю произошло одно убийство на улице Новая, дом №9. Следственный комитет проводит проверку», - сказал Романцев.

По его словам, на минувшей неделе в Дзержинском был зафиксирован факт избиения.

«Мужчина избил соседа, также проводится проверка», - отметил Романцев.