РИАМО - 12 мая. В городском округе Красногорск следователи предъявили обвинение организатору частного хосписа, где были нарушены требования безопасности, из-за чего при пожаре в здании погибли пенсионеры, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Пожар в коттеджном поселке «Красногорская усадьба» по адресу: улица Тенистая, дом 4, случился в ночь с 10 на 11 мая. Дом был предназначен для проживания людей преклонного возраста. В результате ЧП погибли 11 человек. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали организатора данного хосписа.

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Видео с места пожара в частном хосписе в Красногорске>>